У Львові розпочала роботу ДНК-лабораторія

Львів. 6 липня. УНІАН. У Львові відкрили генетичну лабораторію - єдину на весь Західний регіон.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Керівник сектору Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України у Львівській області Марія Якимів пояснює: «Молекула ДНК є дуже індивідуальною і повторюватися вона не може. Ймовірність категоричного висновку перевищує кількість людей, які живуть на планет. Саме тому висновки генетичного дослідження – є важливим, а, нерідко, й вирішальним доказом у кримінальних справах».

«Ми досліджуємо сліди злочину, вилучені на місці події, - кров, волосся, клітини людського організму, а також інші біологічні зразки, що містять ДНК», - розповідає Марія Якимів.

За її словами, відкриття генетичної лабораторії значно підвищило можливості правоохоронців у розкритті злочинів.

«Лише ДНК-дослідження дає категоричну відповідь на суперечливі запитання у кримінальній справі. Слідчий виносить постанову про призначення молекулярно-генетичної експертизи. Як правило, ми повинні з’ясувати, від кого саме походять ці біологічні взірці – від підозрюваної особи, чи постраждалого. Все залежить від обставин справи», - зазначила Марія Якимів.

ДНК-лабораторія відкрита і для приватних осіб. Зокрема, тут можна зробити тест на батьківство, достовірність якого - понад 99,9 відсотків. Експерти зазначають - такі дослідження не займають багато часу, отримати результати можна вже за кілька днів.



