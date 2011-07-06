Чиновник мерії Бердянська завдав збитків на 8,5 млн. грн.

Запоріжжя. 6 липня. УНІАН. Прокуратура порушила кримінальну справу проти начальника управління мерії Бердянська, діями якого державі завдано збитків на понад 8,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для порушення кримінальної справи проти чиновника стало те, що «в березні 2011 року він не перевірив відповідність проектів відведення земельних ділянок чинному законодавству й порушуючи Конституцію, Земельний кодекс України і містобудівну документацію м. Бердянська узгодив 18 громадянам проекти відведення у власність для індивідуального дачного будівництва земельних ділянок на території Бердянської коси».

«Загальна площа ділянок - 1,65 га, розмір завданих збитків державі – 8 млн. 576 тис. 095,32 грн.», - повідомили в прес-службі.

Дії начальника управління кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України, – «Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки».

Ведеться слідство.