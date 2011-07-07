У Києві викрили мережу порностудій

Київ. 7 липня. УНІАН. Співробітники Управління СБУ в м.Києві викрили та припинили незаконну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, яка створила мережу порносудій, що майже два роки функціонувала на території Києва і Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ у м.Києві, у ході проведення обшуків оперативники виявили мережу веб-студій, у яких виготовлялося порнографічне відео для збуту в мережі Інтернет в режимі он-лайн.

Встановлено, що до роботи ділки залучали дівчат віком від 18 до 25 років. У кожній із таких веб-студій працювало від 5 до 10 моделей, які отримували близько 6-12 тисяч гривень на місяць.

Виготовлення відео здійснювалося в орендованих приватних квартирах, спеціально обладнаних під студії. Клієнтами, як правило, були громадяни європейських країн.

Чотирьох членів злочинної групи затримано під час створення порнографічної продукції.

За матеріалами столичного Управління СБУ органи міліції порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 28 (скоєння злочину у складі організованої злочинної групи) та ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Слідство триває.