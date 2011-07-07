У Вінниці магазини обладнають відеонаглядом

Вінниця. 7 липня. УНІАН. Влада Вінниці зобов’яже усіх власників магазинів встановити відеонагляд для недопущення продажу спиртних напоїв і тютюну дітям.

Як повідомили УНІАН у Департаменті у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради, наприкінці червня дитячі омбудсмени разом із представниками міліції та Центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді здійснили рейд магазинами і без проблем купували спиртні напої та цигарки.

На думку дитячих омбудсменів, можливість придбати цигарки та алкогольні напої у магазинах сприяє тому, що підлітки з раннього віку починають знайомитись із шкідливими звичками. Роз`яснювальної роботи серед школярів щодо популяризації здорового способу життя замало. На думку самих дітей, ситуація б значно покращилась, якби їм не продавали тютюнові чи алкогольні вироби.

Члени Ради підприємців при міському голові найбільш практичним і ефективним способом контролю продавців вважають встановлення відеокамер у магазинах. Таким чином, власники торгових точок зможуть бути певними, що їхні реалізатори не продають напої та цигарки дітям.

Окрім цього, уповноважені органи посилять роботу з перевірки закладів торгівлі на предмет реалізації забороненої продукції дітям і у разі виявлення такого порушення будуть накладати штрафи.

Офіційно зафіксовані такі порушення можуть бути підставою для того, аби позбавити підприємця ліцензії на торгівлю підакцизними товарами.

«Взагалі нам не потрібно ні штрафів, ні позбавлення ліцензії, ні інших заходів, які будуть задіяні до підприємця і заважати йому спокійно працювати. Нам потрібно єдине: щоб нашим дітям не продавали цигарки та алкогольні напої у вінницьких магазинах, і ми будемо активно боротись із такими порушеннями», - заявив Вінницький міський голова Володимир ГРОЙСМАН.