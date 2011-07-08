До російського рейтингу небезпечних терористів увійшли четверо українців

Київ. 8 липня. УНІАН. В офіційному переліку терористів поряд з представниками "Аль-Каїди", руху "Талібан" і чеченськими бойовиками, є імена чотирьох уродженців України - трьох чоловіків і жінки.

До складеного російською владою списку організацій і осіб, яких підозрюють у причетності до тероризму, увійшли четверо українців.

Як пише газета "Сегодня", загалом у списку більш як дві тисячі назв і прізвищ.

В офіційному переліку, підписаному головою Росфінмоніторингу Юрієм Чіханчіним, поряд з представниками "Аль-Каїди", руху "Талібан" і чеченськими бойовиками, є імена чотирьох уродженців України: 37-річного луганця Олексія Меркулова, 30-річного харків’янина Сергія Тимошина, 36-річного селянина з Черкаської області Романа Морозова і 38-річної мешканки Рівного Надії Ракс, раніше засудженої за тероризм у Москві, - її визнали причетною до вибуху наприкінці 90-х біля будівлі ФСБ.

За інформацією газети, нині Ракс, яка відсиділа близько 7 років у російській колонії, живе в місті Рівне з маленьким сином. Вона стверджує, що її підставили і ніяка вона не терористка.

"Мені знайомі розповіли про цей список. Тепер от думаю, подавати до суду чи ні. Я й так вже суджуся з Росією. З 2004 року моя справа (про позбавлення волі) перебуває на розгляді в Європейському суді. На початку 90-х я займалася в Москві правозахисною діяльністю і перетиналася з роботою органів безпеки. Думаю, через це мене і підставили, зробивши причетною до вибуху біля ФСБ", - повідомила жінка.

Що стосується Морозова, то, як з’ясувало видання, в селі Лебедин Черкаської області (ця адреса вказана в списку) його не знають.

Поки що незрозуміло, що загрожує тим людям, які потрапили в список Росфінмоніторингу. Поки що лише закликають громадян і організації не мати справи з цими особами, аби не стати спонсорами терористів.

ТСН