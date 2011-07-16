На Львівщині порушено справу проти співробітника міської ради

Київ. 16 липня. УНІАН. На Львівщині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили співробітника міської ради.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, він у 2008 році, з метою отримання з резервного фонду бюджетних коштів, підписав фіктивний акт огляду каналізаційної мережі, яка потребує капітального ремонту (фактично огляд не проводився), а отримані кошти в сумі 287,2 тис. грн. використав не за призначенням (будівництво нової каналізаційної мережі).

До суду направлено кримінальну справу, порушену за ч.2 ст.191, ч.1 ст.210, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.367 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, порушення законодавства про бюджетну систему України, службове підроблення й службова недбалість).