У Тернополі правоохоронець збив пенсіонерку і втік

Тернопіль. 25 липня. УНІАН. У Тернополі правоохоронець на кермом автомобіля на смерть збив пенсіонерку і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 липня ввечері. Наступного дня правоохоронці знайшли автомобіль марки «Мерседес» в одному із дворів міста.

Як з’ясувалося, за кермом був співробітник Тернопільського міського відділу міліції, який перебував поза службою.

Старшого лейтенанта міліції уже звільнено з органів внутрішніх справ. Зібрані матеріали передано у прокуратуру Тернополя для подальшого розслідування обставин ДТП.