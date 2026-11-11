РФ погрожує швидкою війною з Європою: що насправді може статися, - Тимочко

Якщо говорити про Європу, то Росії доведеться воювати проти країн із сукупним населенням близько 500 мільйонів людей, зазначив експерт.

Наразі інформаційна війна в Європі йде повним ходом, однак не можна виключати й конвенційну, тобто збройну, конфронтацію з боку Росії. Про це в коментарі УНІАН сказав військовий експерт, військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко, коментуючи заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова про те, що війна з Європою буде "дуже короткою".

"Якщо говорити про інформаційну війну, то вона вже йде повним ходом у Європі", - зазначив він.

При цьому Тимочко додав, що росіяни вже мають певні "перемоги", зокрема повернення російських спортсменів у великий міжнародний спорт, поступки з боку МАГАТЕ перед РФ, а також генерального секретаря ООН перед Путіним.

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"Тому можемо говорити, що в політико-інформаційному плані Росія вже перехопила ініціативу. Але на класичну конвенційну війну Росія не наважується, тому що розуміє, що її не витягне", - наголосив Тимочко.

За його словами, Україна показала, що навіть за відносно невеликих обсягів європейської військової допомоги Росія має показник втрат у 500 тисяч, навіть за російськими даними, тоді як її просування далеке від ефективного.

Експерт зазначив, що якщо говорити про Європу, то Росії доведеться воювати проти країн із сукупним населенням близько 500 мільйонів людей.

"Але, знову ж таки, це теорія. Ми не знаємо, як поведуть себе європейці. Легко можна порівнювати матеріально-технічну базу, але дуже складно прорахувати, хто справді буде чинити спротив, враховуючи, що Європа - це комплекс багатьох країн. І чи захочуть усі країни в ньому працювати як єдиний організм - це питання дуже дискусійне", - сказав Тимочко.

Про озброєння Росії і країн Європи

Експерт також звернув увагу на те, що сьогодні такі порівняння були б дуже умовними. За його словами, тут треба враховувати, з якими союзниками Росія могла б вступити у цю війну і наскільки Китай був би готовий допомагати їй озброєнням.

"У якому статусі США визначать свою участь у спільній безпеці й обороні з Європою. Також виникне питання, наскільки країни НАТО одночасно почнуть працювати в плані оборони, а не потонуть у постійних консультаціях. Чи вдасться уникнути паніки серед населення. А також наскільки гострою на той час, коли Росія навіть потенційно проявить ініціативу напасти на європейські країни, буде мігрантська тема в цих країнах, тобто чи підуть вони на бунти й підпали, чи ні", - сказав Тимочко.

При цьому він нагадав, що зараз у європейських країнах уже відбуваються мігрантські заворушення, які призводять до хаосу та руйнувань, хоча конвенційна війна ще навіть не почалася. Він наголосив, що Росія обов’язково намагатиметься використати це, якщо спробує вдатися до конвенційних дій.

Можливі військові дії Росії проти країн Європи

Тимочко наголосив, що Росія, найімовірніше, не обмежуватиметься прямим нападом, а намагатиметься діяти через підривну діяльність і провокування внутрішніх конфліктів - як в окремих країнах, так і в тих державах, які можуть стати першими цілями агресії.

"Росіяни намагатимуться викликати сум’яття в цих країнах. Найімовірніше, вони "розконсервують" усю агентурну мережу, свою діаспору. Не забуваємо, що в Європі величезна російська агресивна діаспора. Вони діятимуть залежно від того, який буде заклик із Росії", - пояснив експерт.

Чи зможе Росія перемогти в Європі?

Тимочко також розповів, що проблеми в такому разі будуть величезними.

"Чи зможе Росія в Європі перемогти? Поки війна не почалася, ніхто не може дати однозначної відповіді. Ті, хто говорить, що знає, за ким буде перемога, лукавлять. Європа свого часу помилялася, коли нам давали на опір кілька днів, а ми водночас стоїмо і завдаємо серйозних ударів Росії", - наголосив він.

За його словами, сьогодні країни Європи поводяться доволі дивно в умовах ракетно-дронових атак на їхню територію. Він додав, що оборонні заходи, зокрема підготовку до протидії російській агресії, європейські країни можуть проводити й уже проводять у межах своїх держав, причому значна частина цієї роботи є непублічною.

"Але все в них акцентовано на професіоналах або відповідальних структурах. Вони працюють у межах армії, державних органів, але є важливе питання - чи працюють вони з населенням, чи можуть бути впевнені, що люди там, як це було у нас, будуть готові вийти з прапорами не на підтримку російських окупаційних військ, а лягатимуть під російські танки, як це було на Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині?" - сказав Тимочко.

За його словами, будь-яка армія, якою б сильною вона не була, з часом виснажується через втрати, і тоді ставка робиться вже на мобілізацію населення.

Завоювання Європи Росією "за три дні"

Тимочко додав, що погрози Росії щодо завоювання країн Європи за три дні - це байка, в яку самі росіяни не вірять.

"Бо якби вірили, то вже давно напали б. Чому росіяни вирішили першою окупувати Україну? Тому що хотіли отримати наш армійський ресурс і залучити його до війни з Європою, яку вважають ситою і розслабленою. Чому вони напали на 32-мільйонну Україну, а не, наприклад, на півторамільйонну Литву, Латвію, Естонію, Швецію чи Фінляндію? Тому що їм була потрібна велика кількість активного населення для війни", - додав він.

Для чого росіянам залякувати Європу військовим нападом?

Тимочко вважає, що це потрібно Росії для підтримки президента США Дональда Трампа, політика якого їх цілком влаштовує.

"Трамп зазнав шаленої поразки у себе на виборах. Внутрішньополітичну історію він програв повністю. За ним ще залишилася зовнішня політика. І щоб утримувати Трампа на плаву, Росія зацікавлена за допомогою нагнітання загроз для Європи допомагати йому виступати миротворцем, щоб надати Трампу політичної ваги", - зазначив експерт.

При цьому він додав, що європейці розуміють цей розклад, тому в перемовинах в Абу-Дабі беруть участь не лише делегації США, Росії та України, а й європейських країн.

Тимочко наголосив, що США не залежать від Росії, але для країни-агресора дуже важливо, щоб Трамп "тримався на плаву". Тому зараз знову почалися розмови про те, що США можуть вивести війська з Європи і що це нібито стане катастрофою.

"Це таке нагнітання ситуації. Усе це відбувається на тлі підпалів, бійок, мітингів у Німеччині, Франції. Усе це організовують ліві проросійські сили із символікою, де є серпи й молоти", - зазначив він.

Росія погрожує Європі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков пригрозив Європі "дуже короткою" війною у разі збройного конфлікту. Він заявив про нібито зростання ворожої активності Заходу на Балтійському морі, перешкоди для російського судноплавства та плани блокади Калінінградської області.

Окремо заступник глави МЗС РФ заявив, що Москві нібито відомо про плани західних країн заблокувати Калінінградську область або іншим способом дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Він пригрозив, що будь-які спроби реалізувати такі плани матимуть серйозні наслідки для їхніх ініціаторів.

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