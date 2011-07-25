Фермери на 123 га самовільно вирощували пшеницю
13:01, 25 липня 2011Кримінал
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Порушено кримінальну справу
Вінниця. 25 липня. УНІАН. У Вінницькій області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб сільськогосподарського фермерського господарства, які самовільно на майже 123 га вирощували пшеницю та соняшник.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю МВС у Вінницькій області.
Підозрювані у квітні цього року на території селищної ради самовільно зайняли земельну ділянку (загальна площа 122,94 га).
Порушено кримінальну справу за ст. 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).
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