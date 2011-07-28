У Харкові на хабарі затримали викладача академії фізичної культури

Київ. 28 липня. УНІАН. У Харкові викрито старшого викладача кафедри фізіології Харківської державної академії фізичної культури, який вимагав та отримав 10 тис. грн. хабара від двох місцевих жителів за сприяння їм у вступі до вишу.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами відділу ДСБЕЗ Харківського міськуправління ГУМВС України в Харківській області, прокуратурою Жовтневого району міста Харкова порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно старшого викладача кафедри фізіології Харківської державної академії фізичної культури.

Він вимагав та отримав 10 тис. грн. хабара від місцевих жителів за сприяння їм у вступі до вказаного навчального закладу.