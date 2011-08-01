Мер Донецька доручив міліції знайти паліїв квартири журналіста

Донецьк. 1 серпня. УНІАН. Міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО доручив ретельно розслідувати факт підпалу квартири редактора опозиційного інтернет-видання «Новини Донбасу» Олексія МАЦУКИ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків з громадськістю міськради Донецька.

Згідно з повідомленням, сьогодні вранці під час апаратної наради О.ЛУК’ЯНЧЕНКО дав доручення начальнику міської міліції провести ретельне розслідування за фактом підпалу квартири головного редактора інтернет-видання «Новини Донбасу» О.МАЦУКИ.

«Міліція має ретельно розібратися з цією справою, розглянути всі можливі версії та виявити винних», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вдень 31 липня в Донецьку невідомі підпалили квартиру редактора опозиційного інтернет-видання «Новини Донбасу» О.МАЦУКИ, який також очолює обласну громадську організацію «Донецький інститут інформації». Невідомі підставили під двері квартири редактора мішки з цементом, а двері підпалили. Пожежники, які прибули за викликом, ліквідували вогонь. Сам журналіст не постраждав, оскільки в цей час був відсутній удома. Невідомі також залишили біля входу в під`їзд похоронний вінок, на чорних стрічках якого було написано: «Олексію Віталійовичу від скорботних друзів і подруг».

О.МАЦУКА написав заяву в міліцію з проханням знайти винних у підпалі.

Редактор сайту «Новини Донбасу» переконаний, що підпал безпосередньо пов`язаний з його професійною діяльністю.