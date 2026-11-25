Її підтримка України дедалі частіше стикається з опором з боку власної коаліції та суспільства.

У прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні з'явилася серйозна "українська проблема". Національні вибори в Італії можуть відбутися вже цієї весни. А удари Києва по російському військовому кораблю та вантажному судну в Лівії у вихідні ризикують спровокувати серйозну хвилю невдоволення в Римі.

Італія, звичайно, залишається союзником Києва. Але при цьому вона також має дуже тісні традиційні зв’язки з цією північноафриканською країною, пише Politico.

"Якщо це й є продовження війни між Росією та Україною – тільки вже за кілька сотень кілометрів від Італії – це дуже тривожно. Особливо якщо врахувати, що ми працюємо над стабільністю в Лівії", – заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він також додав, що Рим ніяк не був заздалегідь поінформований про удар.

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В італійському МЗС повідомили, що Таяні також провів розмову зі своїм українським колегою Андрієм Сібігою.

"Міністр знову наголосив своєму українському колезі, наскільки важливо для Італії продовжувати роботу, щоб не допустити поширення конфлікту з Росією також і на Середземномор’я", – йдеться в заяві МЗС. За їхніми словами, для Італії "принципово важливо поважати суверенітет Лівії та продовжувати працювати на благо її стабільності, єдності та суверенітету".

Україну хочуть позбавити військової допомоги

Матео Сальвіні, лідер ультраправої партії "Ліга", яка входить до правлячої коаліції Мелоні як "молодший партнер" і відома своєю проросійською позицією, взагалі виступає проти подальшої військової допомоги Україні. Він заявив, що було б "нелогічно", якби військова допомога, яку надсилають Україні, "у підсумку йшла на розв’язання воєн і потоплення кораблів по всьому світу".

Київ же відстоює своє право завдавати ударів по російських кораблях – навіть по тих, що стоять у Бенгазі, тобто за тисячі кілометрів від поля бою, пишуть ЗМІ. Все це, за словами журналістів, загрожує перетворитися на "справжній головний біль для Мелоні".

Рим особливо переймається тим, що події в Лівії можуть дестабілізувати цю країну. Лівія – колишня італійська колонія, і італійська влада побоюється, що якщо ця політично нестабільна країна знову порине в хаос, це спровокує нову масову міграційну хвилю через Середземномор’я.

Як зазначив Артуро Варвеллі, старший політичний аналітик Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), Росія та її союзники в Лівії можуть почати використовувати міграцію як зброю проти самої Італії.

"Для Італії Лівія – це найважливіше питання зовнішньої політики. Адже все, що стосується Лівії, безпосередньо стосується й Італії", – підкреслює Лія Куартапелле, членка лівоцентристської Демократичної партії та заступниця голови комітету з закордонних та європейських справ італійського парламенту.

Мелоні залишилася наодинці

Чітка підтримка України з боку Мелоні дедалі більше ставить її в протиріччя з частиною власної коаліції, а також із значною частиною політичної опозиції.

Так, цього літа колишній прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, лідер популістського "Руху 5 зірок" – однієї з ключових опозиційних партій – спровокував справжній політичний скандал. Він прямо поставив під сумнів подальшу військову допомогу Україні в разі перемоги лівоцентристів на наступних виборах, йдеться в матеріалі.

Крайньоправа опозиційна партія "Національне майбутнє" на чолі з колишнім генералом Роберто Ванначчі також виступає проти військової допомоги Україні.

Скептично налаштований і суспільство

Італійці взагалі найменше підтримують Україну серед жителів найбільших західноєвропейських країн, пишуть ЗМІ. За даними опитування YouGov, яке проводилося на початку цього року, лише 32% італійців взагалі вважають важливим, щоб Україна перемогла Росію.

Для Мелоні, за словами соціолога Лоренцо Прельяско, "це дуже складний матч, який треба відіграти". "Ми, італійці, боїмося ставати на чийсь бік. Ми за своєю природою дуже обережно ставимося до конфліктів – і до будь-якої причетності Італії до них", – підкреслює експерт.

Саме така національна обережність і зробила Італію одним із досить скромних донорів України. Зокрема, італійська допомога набагато менша, ніж у Німеччини чи скандинавських країн. Загалом Італія надала Україні близько 125 мільярдів гривень (3 мільярди євро) військової допомоги. А нещодавно до цього додали ще один новий пакет на 33 мільярди гривень (800 мільйонів євро).

І хоча занепокоєння в Римі справді зростає, власне допомогу Україні навряд чи серйозно скоротять через це, зазначають журналісти. "Військова допомога навряд чи істотно зміниться через ці удари України", – вважає Алессандро Марроне, керівник програми з питань оборони, безпеки та космосу в римському Інституті міжнародних справ.

При цьому не лише Італія переймається розширенням війни в Середземномор’ї. "Уряд Греції також стурбований тим, що війна в Україні може відкрити ще один фронт у східному Середземномор’ї. Ми плануємо найближчим часом провести консультації з цього питання з однодумцями", – розповів високопоставлений чиновник в уряді Греції.

Україна стоїть на своєму

Незважаючи на всі занепокоєння в Римі та Афінах, Київ чітко відстоює своє право завдавати ударів по російських кораблях. "Україна захищається від збройної агресії Російської Федерації. Наші дії – це реалізація невід’ємного права на самооборону", – заявив журналістам офіційний представник МЗС України Георгій Тихий.

За його словами, Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях агресора. До таких належать російські військові кораблі, вантажні судна, які перевозять військове обладнання та ресурси, а також танкери так званого "тіньового флоту", які забезпечують російську військову машину. "Україна нікого не втягує у війну і нікуди не експортує цей конфлікт", – підкреслює Тихий.

Для Мелоні є ще один ризик

На думку Варвеллі з ECFR, атаки України фактично викривають ще й повну відсутність чіткої італійської стратегії в Лівії щодо російської присутності там.

Російський військовий корабель, нагадаємо, був затоплений у східному лівійському порту Бенгазі. А цей порт контролює саме військовий командир Халіфа Хафтар, чия Лівійська національна армія тісно пов’язана з Москвою.

"Українці, по суті, просто наочно висвітлюють дуже значну російську присутність у Лівії. А це, між іншим, шість баз і від 1 000 до 1 500 осіб особового складу", – застерігає експерт.

За його словами, Італія сьогодні просто реагує на ситуацію, що вже склалася на місці, замість того, щоб мати чітку стратегію.

Інші новини про удар України по цілях РФ біля берегів Лівії

Раніше УНІАН повідомляв, що в Лівії пригрозили Україні через атаки на російські кораблі. Заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Коні вимагав внести президента України Володимира Зеленського до "списку терористів".

Крім того, ми також повідомляли, що Україна має право наносити удари по російських кораблях і біля берегів Лівії, за словами одного з народних депутатів. "Російські кораблі, що перевозять зброю, згідно із законами та звичаями війни, зокрема згідно з Протоколом до Женевських конвенцій 1949 року, є законною військовою ціллю", – наголосив Мережко.

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