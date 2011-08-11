У Львові відбудеться Чемпіонат з футболу серед співробітників ДАІ

Львів. 11 серпня. УНІАН. 12 - 13 серпня у Львові відбудеться фінал Чемпіонату Державтоінспекції МВС України з футболу. Учасники команд – співробітники ДАІ Автономної Республіки Крим, Запорізької, Сумської, Львівської, Хмельницької областей, міста Києва, а також команда управління Державтоінспекції МВС України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Організатором спортивного заходу є управління Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

Основною метою змагань команд ДАІ є зміцнення фізичної загартованості, здоров’я і підвищення працездатності особового складу Державтоінспекції МВС України, - наголошується у повідомленні прес-служби.