За незаконний видобуток бурштину затримано 66 осіб
13:36, 11 серпня 2011Кримінал
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Рівненська міліція вилучила 48 мотопомп
Рівне. 11 серпня. УНІАН. За перше півріччя цього року правоохоронці Рівненської області затримали 66 осіб, які займались незаконним видобутком бурштину-сирцю.
Порушено кримінальні справи по 20 злочинах за статтею 240 Кримінального кодексу, повідомила УНІАН керівник Відділу зв’язків з громадськістю УМВС України в області Тамара ЛИСЕНКО.
За її словами, у правопорушників вилучено 48 мотопомп, 5 автомобілів та 6 мотоциклів, як засоби видобування бурштину, понад 5 кг бурштину-сирцю.
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