За незаконний видобуток бурштину затримано 66 осіб

Рівне. 11 серпня. УНІАН. За перше півріччя цього року правоохоронці Рівненської області затримали 66 осіб, які займались незаконним видобутком бурштину-сирцю.

Порушено кримінальні справи по 20 злочинах за статтею 240 Кримінального кодексу, повідомила УНІАН керівник Відділу зв’язків з громадськістю УМВС України в області Тамара ЛИСЕНКО.

За її словами, у правопорушників вилучено 48 мотопомп, 5 автомобілів та 6 мотоциклів, як засоби видобування бурштину, понад 5 кг бурштину-сирцю.