У Донецьку шукають чоловіка, який «замінував» облавтодор

Донецьк. 19 серпня. УНІАН. У Донецьку міліція веде пошуки чоловіка, який здійснив неправдивий дзвінок про замінування облавтодору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Згідно з повідомленням, сьогодні о 12.35 на телефон «102» подзвонив невідомий, який повідомив, що в будівлі Донецького облавтодору (ДП ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України») закладено вибухівку.

На місце події виїхали співробітники міліції і спецслужб. Будівля і прилегла територія були оточені, люди - евакуйовані. Проте при огляді жодних вибухових речовин виявлено не було.

Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що зловмисник дзвонив з мобільного телефону.

В даний час проводиться подальша перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 259 Кримінального кодексу України «Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».