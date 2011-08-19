У Донецьку шукають чоловіка, який «замінував» облавтодор

18:36, 19 серпня 2011
Кримінал
0 0

Можуть порушити справу

Донецьк. 19 серпня. УНІАН. У Донецьку міліція веде пошуки чоловіка, який здійснив неправдивий дзвінок про замінування облавтодору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Згідно з повідомленням, сьогодні о 12.35 на телефон «102» подзвонив невідомий, який повідомив, що в будівлі Донецького облавтодору (ДП ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України») закладено вибухівку.

На місце події виїхали співробітники міліції і спецслужб. Будівля і прилегла територія були оточені, люди - евакуйовані. Проте при огляді жодних вибухових речовин виявлено не було.

Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що зловмисник дзвонив з мобільного телефону.

В даний час проводиться подальша перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 259 Кримінального кодексу України «Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter