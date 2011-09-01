На Закарпатті родина з Чехії вирощувала коноплю

Ужгород. 1 вересня. УНІАН. Правоохоронці викрили двох громадян Чехії, які на Закарпатті вирощували коноплю та зберігали боєприпаси. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Провівши санкціонований обшук у дворогосподарстві однієї із місцевих жительок, убозівці виявили майже 800 кущів рослин коноплі, 15 кг марихуани та ручну гранату. Завідували незаконним добром батько та син, громадяни Чеської Республіки. Попередньо встановлено, що представники сімейного підряду вирощували та зберігали зілля з метою подальшого збуту.

Наразі вирішується питання про затримання чоловіків та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідство триває.