Двоє підлітків розважаючись вбили 78-річного дідуся

Донецьк. 14 вересня. УНІАН. У Добропіллі Донецькій області затримано двох підлітків, 13 і 14 років, які заради розваги вбили 78-річного чоловіка. Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

За словами начальника Білицького міського відділу міліції Ігоря Москаленка, днями до чергової частини Добропільського міськвідділу міліції від жительки Білицького надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста знайдено труп немолодого чоловіка з видимими тілесними пошкодженнями.

«Протягом доби співробітниками міліції зловмисників було встановлено. Ними виявилися двоє місцевих підлітків, які зізналися у скоєному, - сказав І.Москаленко. - Вони пояснили, що вбили старого заради розваги. Обидва підлітки проживають у неблагополучних сім'ях. Один з них - вихованець слов'янської школи-інтернату, другий підліток ніде не вчиться, раніше проживав з матір'ю в Красноармійському районі».

На обліку в дитячій кімнаті міліції ці неповнолітні не перебували, оскільки раніше не потрапляли до поля зору співробітників міліції.

Підлітки жорстоко побили старого, а коли він «вже не подавав ознак життя, втратили до нього інтерес і пішли гуляти містом», - сказав І.Москаленко.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 пп. 4,7, 12 Кримінального кодексу України (умисне вбивство за попередньою змовою, скоєне з особливою жорстокістю з хуліганських спонукань).

14-річного підлітка поміщено до ізолятора тимчасового утримання, 13-річного доставлено до приймальника-розподільник для неповнолітніх в Слов'янську.

Ведеться слідство.