Авто з двома тілами пролежало на дні річки 14 років. Фото

Рівне. 14 вересня. УНІАН. У Рівненській області тіла зниклих майже 14 років тому хлопця і дівчини знайшли на дні річки. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків УМВС України у Рівненській області.

Про виявлений на дні річки автомобіль повідомив у чергову частину Рівненського райвідділу міліції 8 вересня мешканець Костопільщини. На місце «знахідки» виїхала слідчо-оперативна група на чолі з начальником обласної міліції Василем Лазутком.

Коли на поверхню підняли легковик марки «Фольксваген-Гольф», відразу стало зрозуміло, що пролежав він на дні бурхливої річки добрих 10 років, настільки масивним було нашарування мулу на його днищі. Під час огляду салону автівки було виявлено заламіноване посвідчення водія і рештки людських тіл.

Проведеними оперативними заходами було встановлено, що 3 жовтня 1997 року 22-річний хлопець мешканець міста Здолбунів Рівненської області поїхав на автомобільний ринок у Рівненському районі, аби продати авто. Однак, тоді додому хлопець так і не повернувся і до теперішнього часу його місцезнаходження було невідоме. За словами очевидців, із ним була його 21-річна подруга, жителька Рівного, яка теж того дня зникла безвісти. У зв'язку з цим, ще у 1997 році були заведені оперативно-розшукові справи, а рішенням суду через деякий час зазначених осіб було визнано померлими.

«Сьогодні достеменно відомо, що у 1997 році хлопець та дівчина, яким сьогодні виповнилося б 36 та 35 років, повертаючись з автомобільного ринку в напрямку одного із сіл Рівненського району, вирішили перетнути річку Горинь через аварійний на той час міст. Вочевидь, водій не знав про це, а тому, швидше всього, не впорався із керуванням і разом з пасажиркою потрапив у воду», – зазначив начальник УМВС України в Рівненській області Василь Лазутко.

Проведеною судово-медичною експертизою останків, виявлених у машині, ознак насильницької смерті не встановлено. Наразі у порушенні кримінальної справи відмовлено на підставі п.2 ст. 6 КПК України у зв'язку з відсутністю складу злочину.