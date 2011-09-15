Міжнародна конференція „Захист прав людини органами конституційної юстиції: можливості і проблеми індивідуального доступу“ відбудеться 15-17 вересня у Києві з нагоди 15-ї річниці Конституційного Суду України та у рамках головування України в Комітеті міністрів Ради Європи.

Dідкриє конференцію голова Конституційного Суду України Анатолій ГОЛОВІН.

До участі запрошені Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, голова Венеціанської комісії Ради Європи Джанні БУКІККІО, директор Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва Дірк МІРО.

У роботі форуму візьмуть участь представники Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), конституційних судів Австрії, Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Казахстану, Кореї, Литви, Македонії, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, Таджикистану, Туреччини, майже 20 делегацій з різних країн світу, близько 100 учасників.

Місце проведення: готель „Національний“, вул. Липська, 5.

Співорганізатори: Конституційний Суд України, Європейська Комісія „За демократію через право“ (Венеціанська Комісія), Німецький фонд міжнародного правового співробітництва.

Акредитація журналістів на 16 вересня триває до 14 вересня за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.