У Харкові затримано міліціонерів, які намагалися збути 5 пістолетів
14:07, 16 вересня 2011Кримінал
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«Продавців» взяли під варту
Харків. 16 вересня. УНІАН. У Харкові під час проведення спеціальної операції по виявленню зловживань правоохоронцями, працівники Департаменту внутрішньої безпеки та Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області затримали двох міліціонерів, які намагалися збути п`ять пістолетів.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Як зазначається у повідомленні, зброю вилучено. Причетні до злочинної діяльності перебувають під вартою.
Прокуратурою порушено кримінальну справу, ведеться слідство. На місці події працює спеціальна комісія МВС України.
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