У Харкові затримано міліціонерів, які намагалися збути 5 пістолетів

Харків. 16 вересня. УНІАН. У Харкові під час проведення спеціальної операції по виявленню зловживань правоохоронцями, працівники Департаменту внутрішньої безпеки та Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області затримали двох міліціонерів, які намагалися збути п`ять пістолетів.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, зброю вилучено. Причетні до злочинної діяльності перебувають під вартою.

Прокуратурою порушено кримінальну справу, ведеться слідство. На місці події працює спеціальна комісія МВС України.