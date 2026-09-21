Financial Times розкрило головну вимогу Трампа під час розмови із Зеленським

Під час телефонної розмови Трамп заявив, що головне – це "дизель, дизель, дизель".

Американський лідер Дональд Трамп під час телефонної розмови закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах, через побоювання, що ці атаки посилюють глобальний дефіцит дизельного палива та провокують зростання цін.

Як пише Financial Times, за словами чиновників, під час телефонної розмови президент США заявив українському лідеру, що головне – це "дизель, дизель, дизель".

"Головним посланням президента США були слова про "дизель, дизель... дизелі"; він настійно просив Зеленського віддати військовим наказ припинити атаки з використанням безпілотників і ракет, повідомив газеті Financial Times високопоставлений український чиновник, який брав участь у розмові", – йдеться у статті.

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Інший чиновник зазначив, що Трамп висловив серйозну стурбованість зростанням цін на дизельне паливо та наголосив на необхідності того, щоб російські поставки продовжували надходити на світовий ринок, допомагаючи тим самим стабілізувати ситуацію.

Телефонна розмова Трампа і Зеленського

Нагадаємо, розмова двох лідерів відбулася в неділю. Зеленський заявив, що сторони домовилися про зустріч у Нью-Йорку, і ця зустріч може багато чого змінити.

Водночас ЗМІ писали, що Трамп неодноразово просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Ці удари призводять до зростання світових цін на дизельне паливо.

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