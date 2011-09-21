ВР відмовилася позбавляти суддів, прокурорів і слідчих високих пенсій

Київ. 21 вересня. УНІАН. Верховна Рада України відмовилася ухвалити закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правових наслідків порушення суддями, прокурорами та слідчими прав та свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією України ”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували лише 66 народних депутатів з 364 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося доповнити Закон України “Про прокуратуру”, Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та Закон України “Про судоустрій та статус суддів” положеннями, згідно з якими особи, пенсія яким призначена на підставі цих норм, втрачають право на її отримання в разі набрання законної сили рішенням суду України або рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, яким встановлено факт вчинення суддею, прокурором чи слідчим порушення прав чи свобод громадянина, закріплених Конституцією України, в період перебування на посаді, яка давала право на призначення такої пенсії. В цьому випадку, відповідно до законопроекту, пенсія нараховується згідно з Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.