Інтендант військової частини вкрав обмундирування на 1 млн. грн.

Одеса. 21 вересня. УНІАН. Військовою прокуратурою Південного регіону України викрито злочинну схему розкрадення військового майна в особливо великих розмірах, поінформував сьогодні УНІАН старший помічник Військового прокурора Південного регіону Едуард ПЛЕШКО.

Як встановлено досудовим слідством, “начальник речової служби однієї з військових частин Одеського гарнізону допустив нестачу обмундирування обсягом понад 1 млн. грн., намагаючись приховати розкрадання шляхом підміни наявного майна непорушного запасу подібним військовим майном нижчої якості, що не забезпечує встановлених стандартів”.

Як уточнив полковник Е.ПЛЕШКО, “внаслідок прокурорського реагування неякісне речове майно вилучене з обігу, внесено також припис на адресу вищестоящого органу управління щодо невідкладного поновлення майнових прав військовослужбовців”.

Стосовно начальника речової служби слідчим Військової прокуратури Південного регіону порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1, 2 ст. 366 (службове підроблення), ч.2 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 2 ст. 423 (зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, чим заподіяно значну шкоду) Кримінального кодексу України.