З 21 до 24 вересня у Міжнародному виставковому центрі (Київ, Броварський проспект, 12) проходить виставка «Зброя та безпека – 2011».

Серед експонатів - дистанційні електрошокери, шумові гранати, спецобладнання для приглушення дії вибухових пристроїв, новинки експертно-криміналістичної справи, різноманітна зброя, спецмашини МВС.

А також нове обладнання для працівників служби ДАІ – алкотестер, який за п’ять хвилин достовірно виявляє наявність або відсутність алкоголю у парах та крові водія.