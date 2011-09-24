Виставка «Зброя та безпека - 2011»
08:00, 24 вересня 2011Кримінал
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З 21 до 24 вересня у Міжнародному виставковому центрі (Київ, Броварський проспект, 12) проходить виставка «Зброя та безпека – 2011».
Серед експонатів - дистанційні електрошокери, шумові гранати, спецобладнання для приглушення дії вибухових пристроїв, новинки експертно-криміналістичної справи, різноманітна зброя, спецмашини МВС.
А також нове обладнання для працівників служби ДАІ – алкотестер, який за п’ять хвилин достовірно виявляє наявність або відсутність алкоголю у парах та крові водія.
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