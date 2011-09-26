Пости ДАІ стануть антикризовими центрами на Євро-2012

Київ. 26 вересня. УНІАН. Стаціонарні пости дорожньо-патрульної служби (ДПС) під час футбольного чемпіонату Євро-2012 будуть готові надати учасникам дорожнього руху консультаційну й медичну допомогу, викликати технічних спеціалістів та екстрені служби.

Про це повідомив заступник начальника Управління ДАІ МВС України Володимир Резніков.

Починаючи з грудня поточного року, в Україні буде діяти 91 такий центр. Зокрема на автодорогах з Києва до Львова буде 10 стаціонарних пунктів, а з Києва до Харкова і Донецька – 12.

На кожному з цих постів буде мобільний телефон, за яким водій зможе звернутися по допомогу, а також безкоштовно подзвонити по території України.

Крім того, фахівці ДАІ зможуть надати мінімальну медичну допомогу, а у разі технічної поломки автомобілю – викличуть спеціалістів.

Також на постах роздаватимуть автотуристам пам’ятки, у яких зібрана необхідна для гостей країни інформація. А якщо хтось заблукає, фахівці інспекції зорієнтують автотуриста на автошляхах, підкажуть оптимальний маршрут.

Зазначимо, що за словами Резнікова, безпеку руху на українських дорогах контролюватиме 9 тис. співробітників Державтоінспекції.

ТСН