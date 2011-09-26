В Умані міліція вилучила в мітингувальників ножі і димові шашки

Київ. 26 вересня. УНІАН. В учасників акції, яка відбулася незважаючи на заборону суду 25 вересня в місті Умань Черкаської області, правоохоронці вилучили три димові шашки, п’ять газових балончиків, рогатки, металеві вудочки, ремені з металевим закінченням, ножі, ножиці, мотузки та шапки з прорізами для очей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до Черкаського окружного адміністративного суду 21 вересня з позовом про встановлення заборони на території м. Умань Черкаської області щодо проведення політичними партіями зборів, мітингів, походів і демонстрацій на період із 23 вересня по 10 жовтня 2011 року звернувся виконавчий комітет Уманської міської ради Черкаської області.

Незважаючи на заборону суду, представники однієї з політичних партій вирішили провести заплановану акцію. Нехтуючи рішенням суду, 25 вересня відбулося зібрання зазначеного об'єднання. Представники виконавчої служби ще раз довели до організаторів акції вимогу адміністративного суду, всупереч якій були розгорнуті банери, виступи супроводжувались викриками, що ображають честь та гідність іноземних гостей, лунали непристойні вислови, окремі молоді люди поводили себе зухвало.

„Організатори заходу, знаючи про те, що акція заборонена, не подбали про безпеку неповнолітніх та провокували конфлікт із працівниками міліції. По закінченню мітингу колона демонстративно направилася на проїжджу частину, створюючи небезпеку дорожнього руху. На неодноразову вимогу працівників міліції зупинитися, мітингувальники не реагували, а викрикували лозунги «Умань без хасидів»”, - зазначається у повідомленні УЗГ.

З метою виконання рішення суду та недопущення грубих порушень громадського порядку працівники міліції затримали учасників мітингу та доставили до Уманського МВ УМВС для встановлення осіб та обставин правопорушень. При проведенні огляду в затриманих вилучено три димові шашки, п’ять газових балончиків, рогатки, металеві вудочки, ремені з металевим закінченням, ножі, ножиці, мотузки та шапки з прорізами для очей.

За порушення громадського порядку стосовно мітингувальників порушено 53 адміністративних протоколи Кодексу України про Адміністративні Правопорушення (ст.185 «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця», ст. 185-1 «Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій», ст.173 «Дрібне хуліганство», ст.127 «Порушення правил дорожнього руху пішоходами»).