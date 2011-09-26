Офіцер відбив солдату селезінку

Київ. 26 вересня. УНІАН. Військова прокуратура Харківського гарнізону порушила кримінальну справу щодо офіцера, який відбив солдату селезінку.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, за результатами перевірки додержання законодавства з питань збереження життя та здоров’я військовослужбовців Харківського університету Повітряних Сил, порушено кримінальну справу щодо одного з командирів факультету протиповітряної оборони сухопутних військ.

«Установлено, що під час проведення вечірньої прогулянки на плацу університету, командир виявив незадоволення нібито невиконанням одним із солдатів своїх обов’язків по військовій службі, а саме його наказу щодо заборони користуванням мобільним телефоном в строю. За це командир, перевищуючи свої службові повноваження, «завдав солдату один удар кулаком у спину»», - говориться в повідомленні прес-центру. Внаслідок удару солдат «отримав підкапсульний розрив селезінки, що спричинило втрату вказаного органу, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження небезпечне для життя», зазначили у прес-центрі.