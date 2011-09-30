На Сумщині трьох чиновників затримано за хабар
12:49, 30 вересня 2011Кримінал
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Вимагали гроші за сертифікат
Сумська область. 30 вересня. УНІАН. У Сумській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадовця Державної інспекції з карантину рослин та державних інспекторів двох міжрайонних пунктів зазначеної інспекції, які вимагали та отримали 16,9 тис. грн хабара від директора товариства з обмеженою відповідальністю за прискорення видачі йому фітосанітарного сертифікату.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, наразі хабарників затримано.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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