Закінчено розслідування справи крадіжки картини «Поцілунок Іуди»

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Закінчено розслідування кримінальної справи за фактом викрадення картини італійського художника Мікеланджело Мерізі да Караваджо „Взяття Христа під варту” або „Поцілунок Іуди” із Одеського музею Західного та Східного мистецтв.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 23 вересня до Печерського районного суду Києва направлено кримінальну справу за обвинуваченням 5 осіб у вчиненні злочинів, передбачуваних ч.5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Як інформує УЗГ, досудовим слідством встановлено, що з середини 2008 року до середини 2010 року зазначені особи вчинили 18 крадіжок на території міст Києва, Одеси, Київської області, у тому числі крадіжку картини італійського художника Мікеланджело Мерізі да Караваджо „Взяття Христа під варту” або „Поцілунок Іуди” із Одеського музею Західного та Східного мистецтв.

Згодом вони контрабандним шляхом перевезли картину до Німеччини.

25 червня 2010 року у м. Берліні (Німеччина) при спробі продажу викраденої картини затримано організатора цього злочину та його співучасників.

Відразу після цього правоохоронні органи України звернулися до поліції Німеччини з проханням про екстрадицію вказаних осіб до України, яке було задоволено і у жовтні 2010 року, їх доставлено на Україну.

Зловмисникам обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Розмір матеріальної шкоди завданої злочинними діями становить 3 млн. 624 тис. гривень, у тому числі вартість картини – 900 тис. гривень.

