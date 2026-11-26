Головними рекомендаціями стали моделі від Apple, Samsung, Google, Amazfit та Garmin.

Авторитетне технологічне видання TechRadar оновило рейтинг найкращих смарт-годинників, протестувавши актуальні моделі для iPhone та Android. Підбірка опублікована напередодні масштабних розпродажів "Чорної п’ятниці" (27 листопада) і охоплює моделі різних цінових категорій та сценаріїв використання.

За підсумками тривалого тестування редакція визначила шість лідерів у ключових номінаціях:

Найкращий годинник загалом – Apple Watch Series 12 ($399). Новинка на базі чипа S11 отримала оновлені датчики здоров’я та функцію "Оцінка готовності" (Readiness Score), яка аналізує якість сну та пульс без необхідності оформляти платну підписку.

Apple Watch Series 12 ($399). Новинка на базі чипа S11 отримала оновлені датчики здоров’я та функцію "Оцінка готовності" (Readiness Score), яка аналізує якість сну та пульс без необхідності оформляти платну підписку. Найкращий бюджетний варіант – Amazfit Active 2 ($99). Годинник у корпусі з нержавіючої сталі сумісний з iOS і Android, підтримує 164 спортивні режими та здатний пропрацювати до 10 днів без підзарядки.

Amazfit Active 2 ($99). Годинник у корпусі з нержавіючої сталі сумісний з iOS і Android, підтримує 164 спортивні режими та здатний пропрацювати до 10 днів без підзарядки. Найкращий годинник від Google – Pixel Watch 5 ($429). Модель на Wear OS 7 відрізняється високою точністю двочастотного GPS, корпусом, придатним до ремонту, супутниковим зв’язком SOS та функцією виявлення зупинки пульсу.

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Найкращі для відстеження здоров’я – Samsung Watch 9 ($380). Пристрій пропонує детальні рекомендації щодо поліпшення сну, оцінку рівня енергії та антиоксидантів, а також вимірювання складу тіла.

– Samsung Watch 9 ($380). Пристрій пропонує детальні рекомендації щодо поліпшення сну, оцінку рівня енергії та антиоксидантів, а також вимірювання складу тіла. Найкращі для бігу – Garmin Venu X1 ($799). Легкі та тонкі годинники з великим AMOLED-екраном, кольоровими картами, просунутою аналітикою тренувань та автономністю до 8 днів.

– Garmin Venu X1 ($799). Легкі та тонкі годинники з великим AMOLED-екраном, кольоровими картами, просунутою аналітикою тренувань та автономністю до 8 днів. Найкращий преміальний флагман – Apple Watch Ultra 4 ($799). Модель у 49-міліметровому титановому корпусі пропонує підтримку 5G, супутниковий зв’язок та збільшений час автономної роботи – до 50 годин при звичайному використанні.

Раніше експерти назвали 4 моделі смарт-годинників, які не варті своїх грошей у 2026 році. Причини різні – слабкі "розумні" функції, неточна робота датчиків, погана автономність або просто невдале співвідношення ціни та можливостей.

Також експерти вивчили відгуки власників та оцінки, щоб визначити, які смарт-годинники користувачі вважають найнадійнішими в різних категоріях.

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