На Львівщині онук забив бабусю до смерті

Львів. 10 жовтня. УНІАН. На Львівщині 34-річний онук до смерті побив свою бабусю, а труп підпалив. Про це повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як повідомляється, чоловік у стані алкогольного сп’яніння почав із потерпілою сварку. Старенька не могла самотужки вгамувати п’яницю. Зрозумівши, що жінка беззахисна, зловмисник діяв жорстоко.

"Чоловік почав наносити жінці численні удари ногами, руками в різні частини тіла. Коли бабця вже не могла чинити йому спротив, онук сторонніми предметами почав бити її по шиї. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень старенька померла", - розповів начальник слідчого відділу Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області Мар’ян Діжак.

Після скоєного зловмисник накрив свою жертву покривалом, облив її олією та підпалив. За деякий час спалахнуло полум’я. Сусіди побачили густий дим, що йшов із квартири, і одразу викликали пожежників.

Згодом на місце події прибули й працівники міліції. Вони затримали вбивцю.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за умисне спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Зараз йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Проти затриманого вже порушили кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК (умисне вбивство).

Триває розслідування.

ТСН