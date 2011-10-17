За незаконний видобуток води порушено карні справи

Рівне. 17 жовтня. УНІАН. Прокуратура Рівненської області порушила дві кримінальні справи за фактами незаконного видобутку води. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.

Гощанським районним прокурором порушено кримінальну справу стосовно службових осіб одного з місцевих сільськогосподарських виробничих кооперативів за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Установлено, що ці особи всупереч статуту кооперативу та своїм посадовим обов`язкам не вжили заходів для отримання спеціального дозволу на водокористування, чим порушили вимоги Водного кодексу України. Це призвело до незаконного забору підземної прісної води. Державі завдано збитків на понад 440 тисяч гривень.

Аналогічне порушення виявлено і Дубенським міжрайонним прокурором при проведенні перевірки в одному з комунальних підприємств Дубенського району. З`ясовано, що на цьому підприємстві самовільно без дозволу на спеціальне водокористування видобули близько двох тисяч кубометрів прісної води з підземних джерел. Збитки через незаконну діяльність становлять майже 80 тисяч гривень.

За обома справами триває слідство.