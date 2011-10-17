В Одесі побили журналістку - за «неповагу до російської мови»

Київ. 17 жовтня. УНІАН. Одеську журналістку Віру ГРУЗОВУ побив 16 жовтня блогер Всеволод НЕПОГОДІН.

Про це повідомив сам В. НЕПОГОДІН на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук», а В.ГРУЗОВА підтвердила цю інформацію на своїй сторінці.

Як написала В.ГРУЗОВА: «Я прийшла на виставку до галереї Маркоff, на вході мене зустрів Сєва НЕПОГОДІН і наїздами, і претензіями, і матом - двічі ударив мене по нозі. Світ не без виродків, але я у шоці трохи. Що робити, йти на курси самооборони?».

В.ГРУЗОВА повідомила колег, що раніше одержувала погрози від В.НЕПОГОДІНА через Інтернет. Погрози були викликані її публікаціями у соцмережах і, зокрема, нешанобливим, з погляду блогера, ставленням до російської мови.

Крім того, В.ГРУЗОВА є активісткою організації "Демократичний альянс" і ініціатором багатьох патріотичних акцій в Одесі, і її активність також не подобалася В.НЕПОГОДІНУ.

Після того, як В.ГРУЗОВА звернулася до міліції із заявою про побиття, В.НЕПОГОДІН розповсюдив в Інтернеті заяву, в якій пояснює свої дії стосовно журналістки захистом російської мови.

"Пара легких стусанів … - це не побиття, а відповідь на зухвалі випади на мою адресу, що паплюжать честь і гідність.

Прихильники шароварщини думали, що російські літератори не здатні постояти за себе і далі терпітимуть хамство на свою адресу. Я не вважаю негожим видати пару стусанів людині, яка називала у мережі МОЙ ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК «поганою москальською мовою», - пише В.НЕПОГОДІН.

У секторі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одесі УНІАН підтвердили, що В.ГРУЗОВА подала заяву про напад на неї в одне з відділень міліції Приморського РВВС Одеси.

Водночас у міліції уточнили, що заява розглядатиметься як звичні хуліганські дії без урахування професійної діяльності В.ГРУЗОВОЇ, оскільки у своїй заяві вона не вказала ЗМІ, в якому в даний момент працює.

