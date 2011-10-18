На ремонті дороги Київ-Обухів службовці “заробити” 925 тис. грн.

Київ. 18 жовтня. УНІАН. У Київській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб ВАТ та ПАТ, які завищили вартість ремонту автомобільної дороги.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що в 2010 році службовці завищили обсяг та вартість виконаних робіт з ремонту автомобільної дороги Київ-Обухів, чим завдали збитків державі на понад 925 тис. грн.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.