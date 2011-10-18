Чиновник вимагав хабар за нарахування премії механіку

Полтава. 18 жовтня. УНІАН. У Полтавській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили у хабарництві посадовця Новосанжарського міжрайонного водного господарства.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що чиновник вимагав та отримав 2,5 тис. грн. хабара від механіка згаданого господарства за нарахування йому премії й надання позачергової відпустки.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

