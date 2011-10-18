Міліція затримала злочинця, який втік з-під варти

Запоріжжя. 18 жовтня. УНІАН. Правоохоронці затримали злочинця, який скоїв утечу з-під варти. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня з Дніпрорудненської міської лікарні Василівського району Запорізької області скоїв втечу з-під варти заарештований Марковін Віталій Вікторович, 1971 року народження, уродженець Азейбарджану, раніше неодноразово засуджений за грабежі, розбої та зґвалтування. Чоловік був заарештований за обвинуваченням у скоєнні вбивства та зґвалтування неповнолітньої.

На території Запорізької області було введено в дію оперативний план «Сирена».

На пошуки втікача було зорієнтовано особовий склад територіальних органів внутрішніх справ та оперативних служб. Враховуючи особливу небезпечність злочинця, вжито максимальних заходів, аби якомога швидше встановити місця перебування утікача та затримати його. Працівникам карного розшуку ГУМВС України в Запорізькій області у взаємодії зі своїми дніпропетровськими та донецькими колегами у найкоротші терміни вдалося встановити місцезнаходження злочинця. Останнього затримали оперативники та бійці спецпідрозділу «Беркут» у покинутому будинку на околиці селища Покровка Дніпропетровської області.

Затриманого доправлено до ізолятора тимчасового тримання.