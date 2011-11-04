В Україні за незаконне зберігання зброї затримано 29 осіб

Київ. 4 листопада. УНІАН. В Україні впродовж двох днів (2-3 листопада) правоохоронці за незаконне зберігання зброї затримали 29 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Зокрема 3 листопада було затримано 14 осіб. У них було вилучено пістолет, обріз мисливської рушниці, п’ять одиниць саморобної вогнепальної зброї, 100 г вибухівки та 107 набоїв.

2 листопада міліціонери затримали 15 осіб. У правопорушників вилучено гвинтівку, шість одиниць саморобної вогнепальної зброї та 218 патронів.

Ведеться слідство.