В Україні за незаконне зберігання зброї затримано 29 осіб
10:58, 04 листопада 2011Кримінал
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Дані за два дні
Київ. 4 листопада. УНІАН. В Україні впродовж двох днів (2-3 листопада) правоохоронці за незаконне зберігання зброї затримали 29 осіб.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Зокрема 3 листопада було затримано 14 осіб. У них було вилучено пістолет, обріз мисливської рушниці, п’ять одиниць саморобної вогнепальної зброї, 100 г вибухівки та 107 набоїв.
2 листопада міліціонери затримали 15 осіб. У правопорушників вилучено гвинтівку, шість одиниць саморобної вогнепальної зброї та 218 патронів.
Ведеться слідство.
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