Іноземка намагався продати дівчину в сексуальне рабство
11:20, 04 листопада 2011Кримінал
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Інцидент в Дніпропетровську
Дніпропетровськ. 4 листопада. УНІАН. У місті Дніпропетровську працівники міліції затримали 28-річну безробітну громадянку однієї з сусідніх держав за підозрою у торгівлі людьми.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Попередньо встановлено, що вона намагалася вивезти за кордон, з метою продажу для сексуальної експлуатації, 17-річну місцеву мешканку Дніпропетровська.
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