Іноземка намагався продати дівчину в сексуальне рабство

Дніпропетровськ. 4 листопада. УНІАН. У місті Дніпропетровську працівники міліції затримали 28-річну безробітну громадянку однієї з сусідніх держав за підозрою у торгівлі людьми.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що вона намагалася вивезти за кордон, з метою продажу для сексуальної експлуатації, 17-річну місцеву мешканку Дніпропетровська.