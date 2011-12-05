У Сумгаїті загинули працівники авіаційно-ремонтного заводу Львова
16:44, 05 грудня 2011Кримінал
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ДТП в Азербайджані
Львів. 5 грудня. УНІАН. 4 грудня о 21 годині у місті Сумгаїт (Азербайджанська Республіка) внаслідок ДТП загинуло двоє працівників «Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу». Про це повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду по Львівській області.
45-річний радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування та 35-річний інженер–технолог перебували у відрядженні в одній з військових частин на базі ВПС для виконання гарантійного обслуговуваннята пусконалагоджувальних робіт на літаках.
Причини та обставини нещасного випадку з’ясовує комісія зі спеціального розслідування теруправління Держгірпромнагляду по Львівській області.
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