У київській багатоповерхівці двоє юнаків зробили нарколабораторію

Київ. 9 грудня. УНІАН. У Києві правоохоронці припинили незаконну діяльність двох 19-річних юнаків, які спеціалізувалися на вирощуванні конопель, виготовленні та збуті небезпечного наркотичного засобу – «галашка».

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Києві, у звичайній квартирі однієї з київських багатоповерхівок ці юнаки обладнали нарколабораторію з тепличним устаткуванням, системою клімат-контролю та світловідбиваючим покриттям на стінах. Таким чином одна з кімнат була спеціально пристосована для вирощування наркомістких рослин.

Зокрема, у приміщенні забезпечувався постійний температурний та світловий режим, вентиляція, здійснювалося крапельне зрошення рослин.

Скороспілі сорти конопель зловмисники вирощували в горщиках для квітів, застосовуючи сільськогосподарські добрива та спеціально очищену воду. Далі переробляли наркотичну сировину, фасували та зберігали для подальшого продажу.

Під час обшуку міліціонери вилучили 13 кущів наркотичного засобу «канабіс», паростки конопель та обладнання. Готовий наркотик юнаки реалізовували за ціною 200 грн. за 100 грамів. З одного куща можна було зібрати до кілограма «врожаю».

Юнаків затримано. Слідчим відділом Подільського РУ вирішується питання про порушення кримінальної справи.