Про БПЛА було оголошено ще рік тому.

Окупанти почали застосовувати на фронті новий ударний дрона-камікадзе, який називається "Куб-10МЄ".

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов. За його словами, про створення цього безпілотника повідомлялося раніше, але тепер він з'явився безпосередньо на полі бою.

"На фронтах у ворога зʼявився новий ударний БПЛА "Куб-10МЄ", про який було оголошено ще рік тому", - зазначив Бескрестнов.

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"Куб-10МЄ" – що відомо про цей БПЛА

Як повідомляв УНІАН, у травні концерн "Калашников" вперше представив новий керований боєприпас тактичного класу "КУБ-10МЄ". Ключові відмінності, про які розповіли, – наявність оптико-електронної системи наведення, яка дозволяє уражати рухомі цілі, а також вищий рівень захисту від засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

"КУБ-10МЄ" оснащений системою аерофото та відеозйомки із записом отримуваної інформації.

За словами розробників, апарат створили в рекордно короткі строки з урахуванням досвіду російсько-української війни.

В концерні зазначили, що керований боєприпас призначений для ураження легкоброньованої техніки (наприклад, бронетранспортерів), командних пунктів, позицій ЗРК, літаків або гелікоптерів поза укриттями, а також живої сили, включно з операторами БпЛА.

Якщо вірити оприлюдненим даним, "КУБ-10МЄ" може виконувати завдання на висотах від 80 до 1800 м із крейсерською швидкістю 120 км/год.

Крім того, розробники запевняють, що цей БПЛА може діяти у денний і нічний час доби, у простих і складних метеорологічних умовах, при вітрі з поривами до 10 м/с, у діапазоні температур від -30 °С до +40 °С.

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