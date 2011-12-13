У Житомирі відкрили пам’ятник правоохоронцям-чорнобильцям

Житомир. 13 грудня. УНІАН. У Житомирі сьогодні урочисто відкрили пам’ятник працівникам органів внутрішніх справ – жертвам Чорнобиля.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті пам’ятника взяли керівники обласної та міської влади, правоохоронці, місцеві жителі та керівники силових структур області.

Пам’ятник відкрито до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, основні заходи якого відбудуться завтра.

Церемонію освячення пам’ятника провів керівник Житомирської єпархії, єпископ Житомирської та Новоград-Волинської єпархій Української православної церкви НИКОДИМ.

Пам’ять ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС також вшанували хвилиною мовчання, урочистим салютом, маршем особового складу «Беркут» та проїздом патрульних автомобілів ДАІ.

Пам`ятник споруджено за проектом місцевого художника Валентина ВОЙТЕНКА.