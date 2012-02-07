Головний міліціонер Львівщини заявив, що викорінить хабарництво в ДАІ

Львів. 7 лютого. УНІАН. Начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр РУДЯК заявляє, що з практикою хабарів у ДАІ буде покінчено. Про це О.РУДЯК заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, чи діятимуть на Львівщині і надалі так звані неписані «накази $200 та $500», коли у певні терміни працівники ДАІ були змушені здавати своєму керівництву по 200 та 500 доларів США, О.РУДЯК запевнив, що «накази 200 та 500» на теренах Львівщини не діятимуть».



Олександр Рудяк

«Думаю, що на попередньому місці моєї роботи «накази 200 та 500» не працювали. Тут у мене складається враження, що у підрозділах ДАІ на Львівщині, які повністю укомплектовані, може виникнути певний некомплект, тому що заплановано ряд гласних та негласних перевірок в цьому управлінні. Я думаю, що «наказ 200 та 500» на теренах Львівщини діяти не буде. Я в цьому абсолютно впевнений», – заявив О.РУДЯК.

Також керівник обласної міліції зазначив, що намагатиметься поліпшити дисципліну і додав, що за пиятику цього року на Львівщині вже звільнено трьох працівників міліції - вони несли службу, перебуваючи у нетверезому стані.



Олександр Рудяк

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року управління Державтоінспекції ГУ МВС України у Львівській області очолив підполковник міліції Ф.ВАСИЛЬКІВ.

Підполковника міліції Ф.ВАСИЛЬКІВА у Львів було переведено з управління ДАІ у Полтавській області, де він працював на посаді заступника начальника управління ДАІ.