В Івано-Франківську під час крадіжки газових труб обгоріли чоловіки

Івано-Франківськ. 21 березня. УНІАН. Минулого тижня в обласному центрі Прикарпаття троє чоловіків намагалися демонтувати труби системи газопостачання. Однак їхній задум не вдався. Замість того, щоб збагатитися, вони отримали опіки І-ІІІ ступеня складності.



«17 березня о 17 годині троє чоловіків віком від 40 до 50 років отримали термічні опіки шкіри обличчя, шиї та кінцівок І-ІІІ ступеня під час спроби демонтажу труб системи газопостачання у відселеному будинку на вулиці Коломийська, 4», - повідомила начальник служби оперативного реагування Тетяна Клочко.



За словами Тетяни Клочко, зловмисники звичайною болгаркою намагалися різати труби системи газопостачання, яка ще перебувала під тиском. Внаслідок таких дій відбулося загорання.



На разі, всі троє госпіталізовані в обласну клінічну лікарню.

Firtka

