В Івано-Франківську в каналізаії вибухнув газ

Івано-Франківськ. 29 березня. УНІАН. Вчора о 14.30 в Івано-Франківську поблизу будинку №32, що по вул. Набережній в результаті ймовірної розгерметизації газопроводу середнього тиску діаметром 400 мм стався витік газу в каналізаційну мережу.



Це спричинило хлопок у каналізаційному колодязі без подальшого займання. Внаслідок цього були зірвані кришки 3 люків. Жертв та постраждалих немає. Руйнування конструкцій немає. Газопостачання не припинялось.



На місці події по усуненню пропуску газу працювали бригади ПАТ "Івано-Франківськгаз".



29 березня о 04.30, працівники газової служби встановили місце витоку газу та приступили до розкопки труби і накладання бандажу.



О 05.00, на місце витоку газу накладено бандаж та перекрито засувку.



Освітлення місця робіт в нічний час проводилось за допомогою автомобіля АРА-М аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС в Івано-Франківській області.



Оперативна група ТУ МНС в області періодично проводила заміри рівня наявності газу в повітрі в підвальних приміщеннях найближчих будинків.

Firtka