В Івано-Франківську в каналізаії вибухнув газ

12:46, 29 березня 2012
Кримінал
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Жертв та постраждалих немає

Івано-Франківськ. 29 березня. УНІАН. Вчора о 14.30 в Івано-Франківську поблизу будинку №32, що по вул. Набережній в результаті ймовірної розгерметизації газопроводу середнього тиску діаметром 400 мм стався витік газу в каналізаційну мережу.

Це спричинило хлопок у каналізаційному колодязі без подальшого займання. Внаслідок цього були зірвані кришки 3 люків. Жертв та постраждалих немає. Руйнування конструкцій немає. Газопостачання не припинялось.

На місці події по усуненню пропуску газу працювали бригади ПАТ "Івано-Франківськгаз".

29 березня о 04.30, працівники газової служби встановили місце витоку газу та приступили до розкопки труби і накладання бандажу.

О 05.00,  на місце витоку газу накладено бандаж та перекрито засувку.

Освітлення місця робіт в нічний час проводилось за допомогою автомобіля АРА-М аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління  МНС в Івано-Франківській області.

Оперативна група ТУ МНС в області періодично проводила заміри рівня наявності газу в повітрі в підвальних приміщеннях найближчих будинків.

Firtka

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