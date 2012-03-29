У Солотвині вандали зрізали тризуб із знаку героям Карпатської України

Ужгород. 29 березня. УНІАН. 26 березня 2012 року в смт. Солотвино невідомі зловмисники вчинили акт вандалізму над пам’ятним знаком Михайлу Колодзінському та Зенону Коссаку, встановленим і освяченим 16 березня з нагоди 73-роковин проголошення Карпатської України.

Вчинено також наругу над державним гербом України – тризубом, який увінчував композицію: його по-варварськи вирвали із загального монументу і вкрали.

З приводу інциденту ініціатори встановлення пам’ятника звернулася із заявою до Тячівського райвідділку міліції.

Як відомо, наруга над національними символами держави карається Законом України.

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