У Солотвині вандали зрізали тризуб із знаку героям Карпатської України
16:50, 29 березня 2012Кримінал
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Вирвали і вкрали
Ужгород. 29 березня. УНІАН. 26 березня 2012 року в смт. Солотвино невідомі зловмисники вчинили акт вандалізму над пам’ятним знаком Михайлу Колодзінському та Зенону Коссаку, встановленим і освяченим 16 березня з нагоди 73-роковин проголошення Карпатської України.
Вчинено також наругу над державним гербом України – тризубом, який увінчував композицію: його по-варварськи вирвали із загального монументу і вкрали.
З приводу інциденту ініціатори встановлення пам’ятника звернулася із заявою до Тячівського райвідділку міліції.
Як відомо, наруга над національними символами держави карається Законом України.
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