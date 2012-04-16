Святкування Великодня відбулось без порушень громадського порядку

Київ. 16 квітня. УНІАН. Святкування Великодня в Україні відбулось без порушень громадського порядку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними міністерства, в ніч з 14 на 15 квітня 2012 року в понад 15,7 тис. культових спорудах, що розташовані на території 12,6 тис. населених пунктів в усіх регіонах країни, відбулися великодні богослужіння. У святкових заходах брали участь понад 13,7 млн. осіб.

Охорону громадського порядку під час богослужінь забезпечували понад 29 тис. працівників міліції та 1,3 тис. військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

У Києві поблизу майже 120 культових споруд охорону громадського порядку забезпечували наряди міліції в кількості понад 1,7 тис. осіб.

Охорону правопорядку під час культових відправлень на території Свято-Успенського собору Києво-Печерської Лаври забезпечували 172 правоохоронці.

Порушень громадського порядку зареєстровано не було.