На Тернопільщині невідомий зґвалтував та вбив 79-річну жінку

17:17, 19 квітня 2012
Кримінал
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Є четверо підозрюваних

Тернопіль. 19 квітня. УНІАН. У Тернопільській області невідомий зґвалтував та вбив 79-річну жінку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор області Іван Мельничук, злочин стався вночі в одному із сіл Козівського району.

«Там по ночах якась людина ходила попід хатами, люди боялися виходити. Зараз з’ясовуватимемо у сільського голови, чи знав він про це, і якщо люди так боялися, то чому про це не повідомили в правоохоронні органи», – зазначив І.Мельничук.

За його даними, зараз у правоохоронців є четверо підозрюваних.

Тривають слідчі дії. За фактом убивства порушено кримінальну справу.

 

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