На Тернопільщині невідомий зґвалтував та вбив 79-річну жінку

Тернопіль. 19 квітня. УНІАН. У Тернопільській області невідомий зґвалтував та вбив 79-річну жінку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор області Іван Мельничук, злочин стався вночі в одному із сіл Козівського району.

«Там по ночах якась людина ходила попід хатами, люди боялися виходити. Зараз з’ясовуватимемо у сільського голови, чи знав він про це, і якщо люди так боялися, то чому про це не повідомили в правоохоронні органи», – зазначив І.Мельничук.

За його даними, зараз у правоохоронців є четверо підозрюваних.

Тривають слідчі дії. За фактом убивства порушено кримінальну справу.