Начальник потяга "Чернівці - Москва" попався на зловживанні

Чернівці. 20 квітня. УНІАН. Чернівецька транспортна прокуратура порушила кримінальну справу відносно начальника потяга сполученням «Чернівці-Москва-Чернівці» за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 ККУкраїни.

Як повідомили БукІнфо у прес-службі прокуратури Чернівецької області, встановлено, що у серпні-вересні 2011 року він, будучи службовою особою ВП «Пасажирське вагонне депо «Чернівці» та виконуючи протягом вказаного періоду рейси, зловживаючи службовим становищем, умисно, достовірно знаючи, що окремі провідники не здійснювали рейсів у вказаний період та не виконували службові обов’язки, передбачені трудовим договором, вніс в офіційні документи завідомо неправдиві дані.

У подальшому начальник потяга отримав від цих провідників, яким була безпідставно нарахована та виплачена заробітна плата, частину грошей із розрахунку 200 грн. за кожен безпідставно облікований рейс.

- На даний час досудове слідство у вказаній кримінальній справі завершене і вона скерована до Першотравневого районного суду м.Чернівців для розгляду по суті, - розповідає в.о. старшого помічника прокурора Чернівецької області з питань правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Павло Шевчук. – Загалом же за результатами проведених у порядку правозахисної діяльності перевірок у цьому році нами уже порушено дві кримінальні справи у сфері додержання законодавства про працю. Крім цього, за наслідками проведених перевірок міськрайспецпрокурорами у першому кварталі 2012 року внесено 6 протестів, 26 документів прокурорського реагування, за наслідками розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 72 посадові особи. А також відшкодовано коштів на суму понад 100 тис. грн., з яких 20 тис. – до бюджету.