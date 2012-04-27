У центрі Дніпропетровська на трамвайній зупинці стався вибух

Дніпропетровськ. 27 квітня. УНІАН. За 10 хвилин до опівдня на трамвайній зупинці на вулиці Сєрова у Дніпропетровську стався потужний вибух.

За даними джерел в МНС, вибухнула урна. Наразі відомо, що є постраждалі - саме в цей момент до зупинки під`їхав трамвай. Про загиблих наразі даних немає.

Знищено трамвайну зупинку, у кількох припаркованих поруч машин вибито двері.

На місці події працюють оперативні бригади МНС та міліції.

Дніпроград