У центрі Дніпропетровська на трамвайній зупинці стався вибух
12:28, 27 квітня 2012Кримінал
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Даних про потерпілих наразі немає
Дніпропетровськ. 27 квітня. УНІАН. За 10 хвилин до опівдня на трамвайній зупинці на вулиці Сєрова у Дніпропетровську стався потужний вибух.
За даними джерел в МНС, вибухнула урна. Наразі відомо, що є постраждалі - саме в цей момент до зупинки під`їхав трамвай. Про загиблих наразі даних немає.
Знищено трамвайну зупинку, у кількох припаркованих поруч машин вибито двері.
На місці події працюють оперативні бригади МНС та міліції.
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